Juline CABOCHE

En cours de rédaction du manuscrit de thèse :

Développement d'assemblages brasés céramique-métal pour des applications à très haute température (1100°C-1350°C) sous air.



==> Soutenance : fin Septembre 2017



*Procédé de brasage

*Choix et connaissances des matériaux

*Verres, céramiques techniques

*Métaux et alliages courants

*Veille des matériaux (ODS, phases MAX, matériaux à haute entropie)

*Connaissance des métaux nobles

*Durée de vie à l'oxydation sous air

*Travail sous atmosphères contrôlées : vide, inerte, oxydante, réductrice.

*Dépôts physiques (PVD, Nickelage, métallisation Mo-Mn ...)

*Conception et design selon cahier des charges

*Veille bibliographique et PI

*Rédaction d'enveloppes soleau, rapports d'avancement etc.



Mes compétences :

Gestion de projet