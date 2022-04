Erwan LEVILLAIN

Chargé de recherche chez Argene / bioMérieux.







En dehors des compétences techniques détaillées ci-dessous, je suis quelqu'un qui apprend vite, intuitif, et qui s'adapte aisément aux nouvelles situations, combatif et force de proposition.



a pasteur lille :



Compétences:

Analyses transcriptomiques et génomiques complètes (procaryotes et eucaryotes)

Quantification et expression différentielle par PCR temps réel

Mise au point des spottings et optimisation de différents protocoles

Analyse et présentation des résultats à nos collaborateurs



Relationnel:

Interface avec les porteurs de projets (Institut Pasteur, Sanofi Aventis, Universités)

Encadrement de thésard, master, technicien

Animateur de la formation « Analyse Transcriptomique par puces à ADN »



Gestion:

Responsable technique de la plate-forme (veille technologique, maintenance)

Testeur, négociateur et décideur pour les équipements et consommables du laboratoire



Mes compétences :

Commercial

Développement

Diagnostic in vitro

Escalade

Ingénieur

Microarray

Puces à ADN

Randonnées

Recherche

Recherche et Développement

Technico commercial