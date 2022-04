KerGraal Vidéo

Aide à la Promotion de votre entreprise,

Accompagnements lors d'événements spécifiques (expos, foires, salons….)

KerGraal Communication

Assiste les entreprises dans la création d’identités visuelles, mais aussi les associations et indépendants.

Réalisation de supports de communications divers : site, affiches, plaquettes, carte, publicité média, série web et tv

Retouches d’images

KerGraal Formations



Formation de commerciaux d’entreprises, avec un conseillé, en groupe, ou coaching individuel :

Maîtriser l'art de parler en public.

Sessions de « formation intense » adaptées aux besoins et aux concepts nouveaux de produits divers et marketing

Stages sur des périodes d'au moins deux jours...Possible pendant les week-ends

Coaching et Travail de relaxation (méthodes liées au théâtre)

Prévention des TMS et gestion du stress en entreprise

Formations PAO (InDesign, Illustrator, Photoshop)

Autres formations sur mesure possible

DEVIS SUR DEMANDE

Erwan Madec 0671994051

kergraalproductions.com

Mes compétences :

Coaching professionnel

Formation

Coaching individuel