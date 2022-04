Ingénieur en gestion et planification de projets depuis 2009 :

- Expert Primavera et MS-Project

- Expériences sur de grands projets pétrolier et gazier clés en main: traitement de gas, développement de champs pétrolier, pose de pipelines, raffineries

- Formé aux bonnes pratiques en gestion de projets (PMI - PMBOK)



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Planification

Planning

Primavera