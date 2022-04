Erwan MAGNIER

GOUVERNANCE :

Pilotage du Système d’Informations

Stratégie du Système d’information dans l’entreprise

Schéma Directeur



GESTION & ORGANISATION :

Management d’équipes

Gestion budgétaire

Optimisation des processus informatiques

Appels d’offre



AUDIT & CONSEIL DES SYSTEMES D’INFORMATION :

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Conduite du changement

Audit du Système d’Information

Architecture et urbanisation

Conformité du Système d’Information



SÉCURITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION:

Politiques de Sécurité

Audits de sécurité ISO 27000

Spécialiste sécurité SAP



CONDUITE DE PROJET :

Méthodologie

Budgets, Plannings

Coordination et animation d’équipes

Direction de bureau de projets (PMO)

Audits de projets



SAP :

Spécialiste module BC et sécurité

Connaissance des modules FI, CO, MM, SD, PP-PI, WM



Mes compétences :

Audit

Conseil

Project Management

ISO 27000

RiskIT

Project Management Office

Conformité

Téléphonie

Gestion budgétaire

SAP R/3

COBIT

Gouvernance du système d'information

Sécurité de l'information

Conduite de projets

Schémas directeurs

ITIL

Gestion des risques

Sarbanes-Oxley

Budgets

SQL

VMware

SAN

Microsoft Windows

ISO 900X Standard

Citrix Winframe

ISO 14001