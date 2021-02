Barthelemy BOGAERT

Ingénieur CNAM, certifié ITIL, j'ai plus de 20 ans d'expérience au cœur de l'informatique et de ses infrastructures, complétées par le Master SIEE, Audit et Conseil, de l'Université PARIS-DAUPHINE.

J'ai construit une approche à la fois très large et très pragmatique, très précise, des Systèmes d'Informations.



J'accompagne le pilotage des SI selon trois axes :

- Stratégie et gouvernance du SI : planification des investissements, évolution des infrastructures, conception des services

- Organisation et performance : audit, agencement de la fonction SI, méthodologie de gestion de projet, référentiels et bonnes pratiques, sécurité du SI

- Conduite du changement : communication, pédagogie, cadrage et suivi des opérateurs, des prestataires, des équipes internes







Mes compétences :

ITIL

Conseil

Informatique

Audit

Systèmes d'Informations

Management

Infrastructure

SI