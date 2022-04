Erwan MAITRE

J'occupe depuis Février 2013, le poste de Technicien Projeteur, au sein de l'entreprise EGIS Eau, basé sur Montpellier (34).



Je suis chargé de la réalisation de pièces graphiques, dans le domaine de l'hydraulique, plus spécifiquement, dans la réalisation d'études en phase préliminaire et détaillée, pour des projets de type :

- STEP Lagunes.

- Station de traitement d'eau potable.

- Station de pompage.

- Réseau d'assainissement.

- Projets Portuaires.

- Projets d'extraction minière.

- Etc.



J'ai également pu travailler pendant 2ans et demi, au sein de l'entreprise EGIS Structures et Environnement à Guyancourt (78), dans la marque : EGIS Jean Muller International, spécialisé en Ouvrages d'Arts.



J'ai pu contribuer à la réalisation de pièces graphiques, dans la réalisation d'études en phase préliminaire et détaillée, ainsi que des calculs de métrés ou des Visa.



J'ai donc pu travailler sur les projets suivants :

- Etudes APD, de la LGV SEA : Viaducs non-courants type bipoutres métalliques (longueur moyenne 150 m); Sauts de mouton (longueur moyenne du cadre 100m); Mur de soutènement de la Couronne; Etude et plans du projet (17 Ouvrages d'art de type OANC).

- VISA des plans EXE des études de l'autoroute A304

- Études EPOA du Viaduc de Guerville (A13), études de viaduc non courant type bipoutre, et à caisson orthotrope.

- Contrôle des plans EXE des études du Pont Battant à Besançon



Je suis également photographe indépendant, depuis Janvier 2013, aussi bien pour des prestations pour Particuliers (Mariages, Baptêmes, Reportages, etc) que pour des Entreprises (Suivi de chantier)



Mes compétences :

Projeteur

Ouvrage d'arts

AutoCAD

Photographie

Hydraulique

Adobe Photoshop CS6

Geomensura