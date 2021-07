Damien LALLEMAND

Recrutement / Chasse de tête dans les secteurs du BTP, des engins TP, de l'énergie et du transport-logistique:

- Sondeurs, Techniciens et Ingénieurs Géotechniciens H/F

- Technicien(ne) Maintenance Systèmes Sécurité Incendie (SSI ) H/F en Ile de France

- Électricien(ne) en maintenance industrielle H/F (Tunneliers du Grand Paris)

- Mécanicien(ne) en maintenance industrielle H/F (Tunneliers du Grand Paris)

- Directeurs et chefs de projets

- Directions générales et commerciales

- Fonctions supports (DRH, RRH, Chargés de Projets, DAF, RAF...)



En charge d'un module "Mobilités Internationales des Talents" pour l'IGS Paris

En charge d'un module "Management des Talents" pour l'IGS Toulouse



Audit et Conseil en Ressources Humaines pour COLAS Côte d'Ivoire



Mes compétences :

Ressources humaines

Aisance relationelle

Volontariat international en entreprise

Recrutement

Relationnel