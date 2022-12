Karima BELARBI

Actuellement en stage pratique dans le cadre de ma formation en tant que future Chef de projet en Relations Publiques, option événementielle, j'ai saisi, aujourd'hui, l'opportunité de m'orienter vers un métier qui me plait infiniment et dans lequel j'y trouve une grande satisfaction personnelle.



Je m'appuie sur des compétences acquises sur le terrain depuis plus de 10 ans dans l'assistanat de direction et sur un parcours professionnel solide et polyvalent.



Décrite par mon entourage comme une personne touche à tout, curieuse et passionnée, en mouvement et capable de créer, de réagir, et de proposer, je ne cesse de m'investir et de m'appliquer à rendre un travail accompli.



Mes compétences :

Natation

Community management

Décoration

Histoire

Cuisine

Art