Entreprise indépendante créée en 2002, ACE EMPLOI répond aux besoins d’intérim / d'externalisation du service RH / et de recrutement des entreprises, dans tous les secteurs d'activité.

Pour un secteur géographique compris entre le Sud Grenoblois et Gap, votre nouvelle agence basée à LA MURE ( 38 ) vous accueillera et vous servira avec proximité, disponibilité, réactivité...

ACE EMPLOI est membre du réseau UNEQUAL et à ce titre sait apporter une réponse à ses clients, entreprises multi-sites sur le plan régional ou national, qui souhaitent bénéficier d’une solution RH privilégiant proximité et réactivité, implication et dimension humaine.



Entreprises Utilisatrices et Collaborateurs Intérimaires .. "UNISSONS NOS TALENTS"

A trés vite !!



Votre contact : Gérard TORRES - 06 32 09 59 95



Mes compétences :

Vente

Ressources humaines

Management

Sourcing

Formation

Commercial terrain

Conduite de projet

Maîtrise des métiers du BTP