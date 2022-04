- Supervision et animation des services Comptabilité, Logistique, Caisses et Services.( 35 pers. )

- Suivi des indicateurs de Gestion et création de tableaux de bord

- Suivi des stocks : Mise en place d'un plan d'actions pour réduction du stock et de la rotation ; suivi des stocks lourds, lents et déréférencés, paramétrage du moteur d'approvisionnement.

- Responsable du processus d'inventaire annuel et de la valorisation du stock

- Elaboration et suivi du processus budgétaire.

- Cloture comptable mensuelle

- Analyses et commentaires des écarts de gestion et d’activité avec mise en place d’actions correctrices.

- Etudes de coûts ( productivité, masse salariale, frais généraux, publicité, … ).



Mes compétences :

Contrôle de gestion