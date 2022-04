Erwan MILBEO

50 ans, marié 2 enfants.



Fondateur, dirigeant d'entreprises et créateur d'emplois (+300) depuis 1990 - Paris - Rennes - Londres - Milan - Barcelone - Madrid - Lanzarote - Bahrain....



Domaines :

- Immobilier

- Tourisme

- Logistique

- Web & Ecommerce

- Sport

- Textile



SUNCOM - SLS Logistics - MKT Lines - LiveOptim - WebNewDeal - SAJE Immobilier - Individual Series - Waren Kiteman - Wookipa, etc...



Cabinet conseil en gestion des affaires :

- Coaching de jeunes créateurs et dirigeants

- Conférencier intervenant trilingue



Expertises :

Stratégies et déploiements opérationnels internationaux

Marketing et communication

TIC et industrie numérique

Management

Gestion administrative, juridique, judiciaire, financière.



De Recouvrance, brestois de coeur. > > #BZH.

Voile, kitesurf, surf, ski...

Ex Tennis & Rugby



Mes compétences :

Entrepreneuriat