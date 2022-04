Erwan MIRABEAU

• DESS Son-Lumière à L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Techniques du Théâtre (ENSATT)

• Fondateur de GLIMPSE LAB (production musicale) – Identité sonore premium, direction artistique et Sound Design pour les marques de prestige et medias (TV, cinéma, radio) depuis 2001.

• Thèmes musicaux et bandes son pour le cinéma et divers groupes.

• Lancement d’un album autoproduit, « Luminous Dog » en 2012

• Enseignant MAO, Sound design, formateur musicologie.



CLIENTS :

Chanel, Hermes, Vuittton, Vertu, Tag heuer, Chopard, Psg, Fifa, Mercedes, Ebel, Jacquet Droz, Canal +, Honda, Empruntis, Tf1, France 3, M6, Bell&Ross, Maurice Lacroix, Audi, Siemens, Cap gemini, Modelabs, Toshiba;







Mes compétences :

Mastering

Mixage son

Directeur artistique

Compositeur

Sound design