Mon site Web est visible ici: http://mocarderwan.wordpress.com



Mon cv est visible ici: http://www.doyoubuzz.com/erwan-mocard



Je travail dans une agence commercial à Ploeren dans le Morbihan. L'agence fait partie du groupe "Maison CBI".



Dessinateur projeteur en bâtiment depuis plus de 18 ans, je suis spécialisé dans la conception personnalisée de maisons individuelles contemporaines. Je suis également conseillé auprès des particuliers afin d'apporter toute mon expertise dans la conception de leurs projets. En effet, je souhaite être plus proche des attentes des porteurs de projets, afin de pouvoir les orienter dès le début de la réflexion de leurs projets.



De plus j'ai des compétences en design et en architecture d'intérieur, que je met à votre disposition pour votre projet de maisons individuelle. J'ai travaillé chez "Ambiance Agencement" (Vannes) comme dessinateur en agencement intérieur pour le compte d'architectes d'intérieur. J'ai aussi un diplôme de conducteur de travaux qui m'a permis de faire du suivi de chantier de construction de maisons et d'appréhender la réalité du terrain.



Mes compétences :

Dessinateur projeteur

Architecture

Infographe

Bâtiment

Autocad

Dessin à main levée

Adobe Photoshop

Dessin technique

Construction

Urbanisme

Open data

Voirie