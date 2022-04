Erwan NICOLAS

Expérience de 8 années en Contrôle de Gestion en environnement industriel multi-sites et dans un contexte international/worldwide dans des unités de différentes tailles au sein du Groupe Thales (siège, usine de production et centre de maintenance). Expérience en Contrôle de Gestion en mode projets et en mode production en série.



Etat d'esprit : Business Partner, Continuous Improvement.



Diplômé du Master Finance de l'ESC Grenoble Ecole de Management, 6è place dans le palmarès mondial des meilleures Master Finance selon le Financial Times (juin 2011).



Spécialisations : TOEIC = 750

Certification Microsoft EXCEL Expert

Maîtrise poussée du Pack Office (Excel, Access, PowerPoint...)



Possède le permis de travail Suisse.



Mes compétences :

Excel

Contrôle de gestion

Cost control

Reporting

Primavera

PFA

SAP

Jaguar Project

Oracle

Industrie

Budget

France

Consolidation