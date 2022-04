Bonjour,



Je m’appelle Erwan NICOLAS, j’ai 43 ans. Titulaire d’un Master 2 en Droit patrimonial, UBO, je suis conseil en investissement financier et juriste spécialisé dans le contentieux bancaire et financier depuis une dizaine d’années.



Ayant débuté ma carrière comme juriste pour une association spécialisée dans les abus bancaires, j’ai progressivement été amené à collaborer de plus en plus étroitement avec des cabinets d’avocats en tant qu’analyste financier au point de créer mes propres sociétés, ARMORIA Consulting, anciennement membre de l’ANACOFI CIF et FWA.



Le fait d’avoir débuté dans le domaine de l’investissement financier au moment où celui-ci était entré dans une phase contentieuse m’a sensibilisé à l’importance que revêt l’analyse de la conformité d’un produit financier. En effet, tous les placements ou opérations de financement que j’ai été amené à décortiquer portaient en eux, dès l’origine, les germes de leurs défaillances.



Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Droit bancaire et financier

Droit commercial

Droit immobilier

Droit des sociétés

Droit fiscal des affaires

Conseil en investissement financier