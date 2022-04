Erwan NICOLAS

Ingénieur écologue de part ma formation, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine vaste qui se trouve derrière les termes de développement durable, écologie, environnement.

Parallèlement photographe autodidacte, et passionné par l'écriture, la communication, je cherche à travailler plus précisément dans le domaine du conseil en développement durable ou sur l'environnement, ainsi que dans la formation ou le journalisme.



J'ai désormais 4 ans d'expérience en administration où j'ai exercé au titre de la police de l'eau puis comme chargé de mission FEADER (animateur du programme Breizh-bocage et gestionnaire de fonds européens)



Curieux de tout et apprenant vite, je suis toujours intéressé par des domaines nouveaux.



Mes compétences :

Communication

Ecologie

Environnement