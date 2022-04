Erwan PELOU

Responsable Outillage

Responsable de Zone Nord Ouest Éolien (chargé d’exploitation et d’équipe)

Chef d’équipe Éolienne

Technicien de maintenance

Technicien de maintenance en agro-alimentaire



Intermittent du spectacle :

Technicien Lumière

Machiniste (montage et mouvement des décors)

GroupMan (gestion et maintenance de groupe électrogène)

Monteur structure (montage de scènes)

Rigger (accroche et gestion de matériel suspendu)

ScaffHolder (monteur de tour pour son, camera, lumière)





Mes diplômes et permis :

Permis : A, B, E(B)

Permis Mer : A (côtier)



Loisirs :

Plongeur sous marin

Président de club de plongée

Initiateur plongée E1, Initiateur Apnée IE1

Formateur de Technicien d'inspection visuel

N3, Nitrox confirmé.



Monitorat fédéral de Voile



BTS maintenance industriel

Bac électrotechnique



Habilitation électrique B2V, BC, BR, H2V, HC

CACES Nacelle 1B - 3B PEMP R386

CACES Cariste : 1 3 5 R389

SST (sauveteur secouriste du travail)

EPI (équipier première intervention incendie)

Évacuation des locaux



j'ai également installer des capteurs solaire thermique et photovoltaïque, ce qui assure le chauffage et l'eau sanitaire au long de l'année, ainsi qu'une petite part de la consommation électrique.

Toute offre d'emploi dans ce domaine m'intéresserait fortement. Je suis ouvert à toutes propositions.



Mes compétences :

Informatique

Maintenance

Électromécanique

Solaire thermique

Photovoltaïque

Formateur

Secourisme et Extincteurs d'incendie

Pack office

Bricolage

Autonome mais sachant travailler en équipe

Technicien

Technicien de maintenance