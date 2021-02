Erwan PILIA

Ingénieur généraliste lCAM, site de Bretagne (promotion 2012). Diplôme par alternance effectué au sein dune PME spécialisée en plasturgie.



Afin de morienter vers des fonctions à dominantes manageriales j'ai par la suite relevé le defi du graduate program STEF TRANSPORT, leader europeen du transport de marchandises a temperature dirigée. Après 2 ans d'un parcours multiservices, jai pu évoluer au sein du groupe et plus particulièrement au sein du réseau SEAFOOD.



Je suis aujourdhui Responsable de Plateforme et QHSE de lagence de Branderion avec le management denviron 35 à 40 personnes qui forment les équipes de production (multisites et sur une plage horaire de 24h) ainsi que le management transversal de tous les services sur la dynamique QHSE. Membre du CODIR, je suis impliqué dans la stratégie de lagence.



Mes compétences :

Gestion de projet

Pilotage de flux tendus

Lean management

Gestion de production

Leadership

Ordonnancement/Planning

Communication

Force de proposition

Esprit d'équipe