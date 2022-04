Erwan POIVET

J'ai obtenu mon doctorat en Biologie en 2012 au sein de l'école doctorale ABIES d'AgroParisTech après trois ans de thèse à étudier avec L'UMR 1272 PISC (actuellement iEES) les capacités olfactives du lépidoptère ravageur des cultures, Spodotera litorralis.



Afin d'élargir mes horizons et mon domaine d'expertise, l'olfaction, j'ai rejoint a New York l'équipe du Pr. Stuart Firestein au sein de la prestigieuse "Columbia University" pour un post-doctorat de Septembre 2013 à Avril 2016. Ce premier Post-doctorat m'a permis de mettre en évidence certains mécanismes de la détection des molécules odorantes par les récepteur-olfactifs chez les vertébrés grâce à des des techniques d'imagerie calcique, et des tests comportementaux.

Je poursuis désormais ces recherches au niveau cérébrale avec l'équipe du Pr. Dmitry Rinberg au sein de la New York University.



Mes compétences :

vulgarisation scientifique

Veille documentaire

Planification