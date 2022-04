Erwan PONTOIZEAU

Tourné vers les applications web, j'adore me creuser la tête pour trouver des solutions simples à des problèmes complexes.



J'aime être au fait des nouvelles technologies et des tendances de la programmation pour les intégrer à mes projets en cour.



Au fil des années et des projets, je me suis spécialisé dans le framework PHP Symfony (5 ans d'expérience)



Très ouvert d'esprit, j'aimerais éventuellement pouvoir travailler dans votre société sous .NET, Ruby on Rails, ou mobile.



J'aime ne pas rester sur mes acquis pour découvrir de nouveaux langages et élargir mes connaissances :D



Mes qualités : rapidité d’apprentissage, rigueur, autonomie, bon relationnel, travail en équipe, humour.



Mes compétences :

Symfony

jQuery

SQL

JavaScript

Java

Cascading Style Sheets

C Programming Language

AJAX

SOAP

Oracle PL/SQL

MySQL

JDBC

HTML5

Drupal

C++

Audit

PHP 5

UML

Bootstrap