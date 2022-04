Erwan ROGNANT

Membre du réseau TALENZ, dont nous sommes l'un des trois cabinets fondateurs, Le groupe Fidorg développe depuis près de 40 ans des solutions créatives et personnalisées adaptées aux problématiques toujours plus complexes du monde de l'entreprise.



Profondément ancré dans le tissu économique régional Normand et fort de son implantation parisienne, Le groupe Fidorg a réalisé 15M€ de chiffre d'affaires en 2013 et compte aujourd'hui plus de 200 collaborateurs et 17 experts comptables dont 12 associés répartis dans 6 bureaux à Caen, Paris, Deauville, Bayeux, Saint-Lô et Flers.



Nous recherchons actuellement :

-des collaborateurs comptables ayant une expérience en cabinet comptable : révision comptable, établissement des comptes annuels, déclarations fiscales (profil Bac+2 à Bac+ filière comptable, audit..)



Vous souhaitez rejoindre un groupe en plein développement, disposant d'outils innovants et qui propose à ses clients , au-delà de ses métiers traditionnels, d'une offre de services à forte valeur ajoutée: alors prenez contact avec moi !



