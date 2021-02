Mélanie ANSEL

Installée depuis octobre 2016 dans le secteur de Libourne, je cherche à élargir mon réseau professionnel.



Dans le cadre de ma pratique de psychologue spécialisée en neuropsychologie, j'ai effectué des entretiens de soutien psychologique et des évaluations à visée d'aide au diagnostic en SSR, ainsi que de la psychoéducation pour les patients et leurs familles. Je peux proposer également des séances de réhabilitation cognitive.



Pendant cinq ans, j'ai travaillé également au sein de la maison des aidants Filieris, en animant des ateliers, un café des aidants et en proposant de l'écoute individuelle à destination des aidants familiaux et professionnels.

J'ai acquis des compétences dans le développement des projets et de la communication (flyers, site google+...), j'ai participé aux actions de prévention portées sur le territoire, et aux réflexions pluri-professionnelles (MAIA, groupe de réflexion autour de la maladie d'Alzheimer, etc).



Je possède par ailleurs une bonne expérience de la prise en charge des enfants en difficulté psychique ou scolaire, par le biais de la remédiation cognitive ou du versant psychothérapeutique, et je maîtrise les tests psychométriques et psycho-affectifs.



Mes compétences :

Gériatrie

Neuropsychologie

Psychologie

Stimulation cognitive

Evaluation & soutien psychologique

Adulte / Personnes âgées

Evaluation neuropsychologique

Aide aux aidants

Animation d'ateliers

Psychoéducation

Handicap mental et psychique

Coordination de projets