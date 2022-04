Erwan SELLIN

Titulaire du diplôme d’Ingénieur en Thermique du Bâtiment au CNAM de Paris, je suis présent au Become 29 depuis 2002 et assure la co-gérance de la société depuis Juillet 2016. Chargé d’Affaires thermicien, je coordonne les études et les chantiers pour mes clients maîtres d'ouvrage et architectes. Je suis également titulaire d’une certification ERE : Expert en Rénovation Energétique et réalise des audits énergétiques.



Mes compétences :

Thermique du batiment

Pilotage de projets

Suivi de chantiers

Maitrise d'oeuvre

Dessin informatique

Audit energetique