Erwan TASSEL

Après une première expérience chez KPMG Expertise Comptable et Conseil aux Entrepreneurs, j'ai intégré TxCell, société de biotechnologies cotée sur Euronext, en tant que responsable administratif et financier, ou j'étais en charge des comptes FR et IFRS, de la préparation des documents financiers (document de référence, rapports annuels et semestriels, informations périodiques et permanentes, etc.) et support aux différentes opérations boursières de refinancement, notament lors de la cession de la société à Sangamo Therapeutics Inc, pour laquelle je suis désormais Controller, en charge de la comptabilité, de la trésorerie, des budgets et des reporting mensuels pour la France, et en charge du budget UK.



Mes compétences :

Comptabilité

Fiscalité

Finance

Expertise comptable

Contrôle Interne

Société cotée

Crédit d'impôt recherche

IFRS

DDR