Domaines de compétences:



- Pilotage et gestion de plates formes logistiques avec activité transport intégrée: management et animation d'équipes (130 personnes).

- Management de la chaîne logistique par les processus et par les risques.

- Gestion de projet.

- Conception et gestion des systèmes de production logistique.

- Management de la qualité.

- Audit interne

- Audit qualité



Mes compétences :

Logistique

Supply Chain

Audit

Management

Gestion de projet

Lean Management