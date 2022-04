Erwan TESSIER

Diplômé de l’ICAM J’évolue depuis plus de 7 ans au sein de la même entreprise Faurecia Automotive Composites (Anciennement Sotira / SORA composites) en tant que chef de projet. Nous étudions, concevons et fabriquons des carrosseries en composites pour de nombreux clients dont McLaren pour lequel je m’occupe des pièces carbones, Aston Martin, Lotus, Tesla, Audi, PSA, Renault etc ….



Ces 4 dernières années j’ai évoluée sur les différents sites clients pour cette entreprise. De Aston Martin en tant que chargé de qualité sur site, à Tesla pour suivre le développement du roadster en passant par Lotus j’ai pu vivre de nombreuses expériences enrichissantes et extrêmement formatrices au Royaume-Uni. J’ai ainsi pu progresser rapidement en anglais, sur le niveau technique, sur le management et sur les relations clients.



Fort des ces expériences je manage aujourd’hui depuis 2010 les projet McLaren carbone visible. Des panoplies complètes de pièces en carbone « look » à mettre en production pour une période de 6 à 8 ans. Des CAOs à la production série, en passant par les études techniques, la R&D, l’industrialisation, la qualité, le commerce et les relations clients, la gestion financière et le management, ces projets très complets me permettent d’exprimer mon potentiel et mes idées.



Autonome, technique, rigoureux, objectif et faisant preuve d’un bon relationnel et d’adaptabilité, je suis capable de prendre des responsabilités pour mener à bien mes projets professionnels.



Mes compétences :

Luxe

Ingénierie

Automobile

Industrie

Sport

Gestion de projet

Matériaux composites

Nautisme

Matériaux