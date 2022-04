Erwan TESSON

Depuis début 2001 : création et gestion d'entreprises innovantes :

- Clipack SA : éditeur de logiciel de gestion d'affaires,

- Dayack : centrale d'achats,

- Arkensol : installateur de solutions de chauffage, climatisation, ventilation pour l'habitat et le tertiaire.



De 1992 à 2000 : directeur de mission conseil en organisation et système d'information chez Arthur Andersen Management puis chez Ernst & Young Conseil; en charge des lignes de service conseil organisation et système d'information achats et développement de nouveaux produits.



Mes compétences :

Achats

Conseil en organisation

Création d'entreprise

Vente complexe

Systèmes d'information

Conseil aux entreprises

Conseil