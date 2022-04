Erwan THOMAZO

J'aime discuter un peu de tout avec les personnes que je rencontre car j'ai toujours l'impression d'en apprendre toujours plus à chaque fois.

Je suis un passionné de sport.

J'ai travaillé dans ce domaine pendant 10 ans et, aujourd'hui je souhaite me réorienter en allant dans le domaine de l'insertion, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour devenir conseiller emploi et reconversion auprès d'anciens sportifs ou de sportifs jeunes qui souhaitent préparer sereinement leur avenir.



Mes compétences :

Insertion professionnelle

Relation entreprises

Travail et emploi

Management et promotion du sport

Recrutement et gestion des ressources humaines