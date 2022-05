Vanessa BALHAND

Diplômée licence Assurances et licence RH. Je suis aujourd'hui conseillère à l'emploi, au sein de Pôle emploi depuis 6 ans. J'ai débuté en tant que conseillère Mission Locale puis j'ai intégré une agence locale sur le département du 95.

Depuis plus de 2 ans j'exerce mon activité sur une plate forme multi-services à poissy 78, et plus particulièrement au sein du dispositif MRS (méthode de recrutement par simulation). Ils'agit de prendre en charge le recrutement des entreprises (sur plusieurs postes) : diffusion de l'offre, sourcing, organisation et animation d'informations collectives et passation d'exercices de simulation afin de valider chez les candidats des habilités. Organisation d'entretien de recrutement avec l'employeur (enseigne comme Auchan, PSA, La poste...).

Avant cela j'ai travaillé 5 ans chez AXA france assurances en tant que rédactrice/souscriptrice en assurances bâtiment (dommage ouvrage, assurances RC...) pour les grands comptes comme Lucien Barrière, Buffalo grill.