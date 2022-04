Erwan TOUBA

Hello world !

Je suis Erwan, developpeur web diplome de la webacademie (formation bac + 2 EPITECH).



Je suis passionne par la programation, plus particulierement sur les techno's web comme le PHP / Javascript / MySQL. J'aime reflechir sur des problematiques complexe et des projets utiles et innovants.



Je suis disponible pour des projets Freelance ou un poste de developpeur web PHP backoffice.



Mes compétences :

JavaScript

PHP 5

MVC

MySQL

JQuery

REST

JQuery UI

Ajax

Node.js

socketIO

Laravel

Bootstrap

Cordova

Symfony2