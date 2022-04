Erwan TREMIOT

Chargé étude et développement des outils d'Agro Market Ressources, mon rôle consiste principalement dans le développement, la mise en place et le support sur les outils informatiques et SIG de l'entreprise.

J'ai ainsi pour missions :

- le développement et la maintenance des sites Web et intranets de l'entreprise

- le développement d'outils spécifiques (Place de Marché de prix de matières premières agricole, système de suivi et d'alertes météo, systèmes d'enquêtes, etc.)

- le traitement de requêtes à caractère spatial (cartographies diverses, géomarketing, analyse spatiale, etc.)

- le lien avec l'infogérance du parc informatique



Mes compétences :

Postgresql/Postgis

Leaflet

JavaScript/Ajax

Geoserver

Html/css

QuantumGIS QGIS

Openlayers

Arcgis

Geoconcept

MySQL

JQuery

Oracle spatial

PHP

ERDAS

Mapinfo

Python

Webmapping

Cartographe