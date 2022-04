Bonjour à tous,



Je suis heureux de vous accueillir sur ma fiche personnelle.



Ingénieur généraliste de formation, je suis actuellement Chargé d'affaires pour le compte d'AIRBUS à Nantes dans la société d'ingénierie CT Ingénierie après avoir été Responsable Qualité Environnement - Amélioration Continue et Projets chez OMEGA SYSTEMES (société de découpe de matériaux souples et composites principalement pour l'aéronautique et l'automobile) à Saint-Philbert de Grand Lieu (44), Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement au sein d'HALBERG PRECISION (entreprise d'usinage de pièces mécaniques pour l’automobile, le médical, le cycle et le secteur pétrolier) à Saint-Médard en Jalles (33), chef de projet chez RENAULT à Boulogne-Billancourt (92), Chargé d'affaires dans la société TRIALOG (société de conseil et ingénierie système et logiciel) à Paris et Ingénieur méthodes et logistique chez DELPHI DIESEL SYSTEMS (équipementier automobile : fabrications d’injecteurs) à La Rochelle (17).

N'hésitez pas à entrer en contact avec moi si vous voulez des informations complémentaires.



Au plaisir.





Erwan TRILLET



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Automobile

Aisance relationelle

Adaptabilité

Organisation

Chargé d'affaires

Vente

Qualité