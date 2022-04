Erwan TROTOUX

Fondateur de SAPOVAL, entreprise spécialiste de la gestion des effluents et notamment des déchets graisseux. J’ai la volonté, à travers SAPOVAL, de concrétiser les concepts d’économie circulaire et de circuit court : « Vos déchets sont en fait la matière première d’une filière que nous allons optimiser et mettre en place pour vous ».



Notre idée est ainsi d’apporter des solutions à la fois très concrètes et sur-mesure pour faciliter la gestion des outils d’épuration et des déchets associés. Les filières développées se basent sur nos procédés innovants et notre ingénierie transversale. Elles s’adressent aux industries agro-alimentaires, à la restauration collective ou classique, aux professionnels de l’assainissement et aux collectivités.



Notre expertise et nos expériences nous permettent aujourd’hui de mettre en place des solutions 100% responsables et cela à la fois sur les plans :

- technique : jusqu’à -70% de coûts opérationnels,

- économique : TRI < 3 ans,

- & environnemental : impact carbone divisé par 2.



Je suis évidemment à votre écoute pour tout échange sur ces sujets qui me tiennent à cœur.



Mes compétences :

Conseil

Ingénierie

Biochimie

Enseignement

Eau