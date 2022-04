Erwan TROUMELIN

Depuis février 2017, je suis chef d’équipe multi technique au sein de l’entreprise Défense Environnement Service entité de Véolia à Lorient, je gère les différents réseaux sur le site de Naval Group : électricité, air comprimée, gaz, chauffage, eau, cvc, froid… en encadrant une équipe de dix personnes.

J’ai été électrotechnicien dans la marine nationale durant 22 ans, je suis donc un technicien expérimenté ayant été amené à travailler sur divers types d'installations électriques (Productions, distributions basses et hautes tensions, propulsions, turbines à gaz, moteurs thermiques et électriques, installations de froid, chauffage, manutentions, hospitalières, aviations, cuisines, osmoseurs, frigo-air, groupes électrogènes, centrales hydrauliques, réseaux secourus, réseaux d’automatismes…) de la conduite, au dépannage, l'entretien et le suivi.

J'ai participé à cinq armements de navires de nouvelle génération pour la marine nationale et donc effectué les taches suivantes:

- La maintenance préventive et corrective.

- Le contrôle, la sécurité avant remise en route.

- La remise en état d'installations.

- Les essais et les réglages.

- Des interventions sur des bateaux étrangers (audit électricité sur des bateaux au Liban, détachement militaire pour l’Arabie Saoudite, formations de l’équipage Egyptien sur TAHYA MISR).

Je suis chef d’équipe multi technique, et en tant que responsable, j’encadre des équipes de dix personnes, animation, management, planification, organisation des interventions.

Mes années passées dans la marine comme opérateur, chef de section et chef de secteur électricité et aujourd’hui chef d’équipe multi technique au sein de l’entreprise DES m'ont permis d'acquérir un esprit d'analyse, de synthèse et de travail en équipe, le sens de la rigueur et de l'efficacité, une capacité d'adaptation et d'écoute auprès de mes collaborateurs et apprécié par ma hiérarchie. D’un naturel ouvert et curieux, j’aime fédérer avec allant et enthousiasme.

J'ai suivi plusieurs stages chez les industriels Schneider, Siemens, Fincantieri, Sirenha, Socomec, Brunvoll….

Mes habilitations électriques BT et HT sont à jour.

Au cours de ma vie professionnelle, j’ai souvent travaillé avec des entreprises comme Laudren (électricité) et Sotrama (manutention) avec Naval Group et des organismes tels que la DGA, puis avec la marine à Lorient, Brest, et Toulon.



Mes connaissances acquises sur différents équipements et mes formations seront un plus.



Mes compétences :

Uninterruptible Power Supply

Siemens Hardware