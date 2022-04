Erwan VAUTIER

Lien au niveau division entre les services financiers et opérationnel en charge:



de la partie financière pour le développement de nouveaux terminaux. modélisation financière, réponse aux appels d'offres, mise en place.



du suivi financier et opérationnel des 13 concessions existantes.



de la mise en place des outil, la détermination et l'analyse des indicateurs de performance.



Mes compétences :

Partenariat public privé

Logistique

Appels d'offres

Contrôle financier

Contrôle de gestion

Manutention