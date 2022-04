Erwan VERRÉ

Fort d'une expérience de douze années en entreprise et d'une reconversion réussie dans le domaine de l'enseignement du français, je me lance dans un nouveau défi : organiser et animer des formations en orthographe, grammaire, syntaxe. Six-Frères est un jeune organisme de formation ambitieux et force de proposition.



Nous ne sommes pas tous égaux face à la langue française. Les subtilités, les nuances, les richesses et autres exceptions sont telles que nous ne proposons pas de formations élitistes. Nous construisons au contraire nos formations à partir des pratiques et des usages de la langue française au quotidien. Ainsi, à travers une approche réflexive, constructive et méthodique, nous cherchons à dédramatiser les erreurs de français.