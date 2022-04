Erwann DUCLOS

Anciennement, consultant technique au sein de l'entreprise PROSTEP AG, j'étais en charge de l’intégration de nouvelles évolutions (chiffrages, analyses, rédaction de spécifications et développements) pour le client STELIA - Aerospace.



Expert France de notre outil OpenPDM, j'intervenais également lors de task forces ou pour présenter nos solutions à de nouveaux clients ainsi que répondre à des offres d'appels.



Après avoir pris un peu de recul, j'ai aujourd'hui pris la décision de changer de cap, et de me diriger vers la formation et plus particulièrement sur l'enseignement de la programmation de langages de développement tels que JavaScript ou encore Java.



Mes compétences :

AMOA

Conseil

CSS

Dynamique

Formation

Javascript

Maintenance

Support

Web

Web développeur

Développement informatique

Java EE

JQuery

Informatique

Ingénierie

Gestion de projet

PHP

Cascading Style Sheets

Java Server Pages

Java

XSLT

UNIX

SQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Korn Shell

HTML

ECLiPSe