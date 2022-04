Erwann LE JEUNE

CANICAL à SAINT HERBLAIN 44 SERVICES D'ETUDE MECANIQUE



* CONCEPTION : Produits industriels et machines spéciales

* CALCULS : Eléments finis,- Notes de calcul pour validation de conception, pour compréhension du comportement de nouveaux systèmes et pour analyse des défaillances des produits.

* DÉVELOPPEMENT : Outils pour la production industrielle



Je cherche des clients qui ont des besoins de dimensionnement ou de validation de systèmes mécaniques. Je peux leur fournir des prestations de calculs par éléments finis basés sur le code NX Nastran et répondre à des problématiques de résistance des matériaux.



Canical exerce une activité partagée entre les prestations de calcul par éléments finis, et le suivi de PME en conception mécanique et méthodes.

Outil de calculs:Licence NX Nastran - FEMAP V11.1

Conception mécanique: Licences Solid Edge ST6 et SolidWorks 2014

Réseau: http://www.kosmopolead.com/

Réseau Oxygène Nantes Vendée -Array

Ingénieur Arts & Métiers ParisTech - http://www.ensam.eu/



20 ans d'expérience en conception mécanique:



* Machines spéciales pour l'agroalimentaire

* Matériels pour laboratoires Biotechnologiques: centrifugeurs, congélateurs à très basse températures, Postes de sécurité.

* Machines outils pour le travail du fil métallique

* Fabrication de ressorts en fil et feuillard métallique

* Mécanismes plastiques de très grande série pour la pharmacie





