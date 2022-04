Erwann SERRANO

Implanté en Espagne j'éxerce dans le domaine artistique et publicitaire, depuis maintenant plus de 10 ans...



Je me suis formé à la dure vie de freelance pendant 7 ans avant de me lancer dans un nouveau projet ici en Espagne.

Je suis bilingue Français, Espagnol et maîtrise l'Anglais ce qui m'a permis et me permet toujours de varier mon expérience en agence sur différents continents.



Directeur artistique dans plusieurs agences de publicité et marketing, je viens de laisser mon poste afin de m'atteler à un nouveau projet personnel.



Je suis ouvert a toute nouvelles propositions professionelles

en Espagne, France et international.



Amicalement



