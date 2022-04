Erwin BAERT

Homme de défi, dynamique, créatif, j'aime évoluer au quotidien dans un milieu où la possibilité de prendre des initiatives est reconnue afin de développer l'intrapreneuriat.



Je cherche à évoluer et progresser dans un environnement qui me permettra d'appréhender différentes dimensions de l'entreprise:

- La dimension humaine basée sur l'animation d'équipe, le recrutement, l'échange professionnel.

- La gestion avec l'analyse des chiffres, des plans d'action basés sur ceux-ci, garantir les résultats de l'organisation.

- Le commerce, véritable mélange entre ces deux points fait d'écoute permanente des clients et fournisseurs, la recherche de résultat et de la mise en place des meilleurs méthodes de vente.



Actuellement en poste à la Redoute, je reste attentif au marché de l'emploi et à l'écoute de toutes opportunités.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Management

Gestion commerciale

Techniques de vente

Commerce B2C