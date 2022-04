Erwin CARRIERE

Suite à un changement de direction professionnelle, je me suis naturellement dirigé dans le domaine de la formation. L'enseignement et la formation et plus qu'un métier mais une vocation et pour parfaire mon expérience de formateur, j'ai récemment acquis un DUFA à l'université d'Avignon (Diplôme Universitaire de Formateur d'Adulte). Adaptable ,j'ai acquis de l'expérience dans la formation en insertion professionnelle et logistique principalement à l'AFPA du pontet pour des titre professionnels et CACES. Parallèlement je suis jury de 3 titres professionnels.



Mes compétences :

Jury titre pro, agent magasinier, cariste d'entrep

Adaptabilité

Conception et animation de séquence

Conception outil d'évaluation

Gestion administrative