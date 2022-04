Ingénieur récemment diplômé du parcours ingénieur généraliste, option photonique, de Télécom Physique Strasbourg (ex-École Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg), je suis en recherche active d'emploi dans les secteurs liés à l'optique et à l'innovation.



Mes compétences :

MATLAB

Labview

C++

LightTools

C

Comsol Multiphysics

Code V