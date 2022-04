Erwin VINCENT

- Commandant de bord expérimenté sur avion haute performance multi-turbine.

- Instructeur de type

- Examinateur de type (DGAC)

- Niveau anglais OACI 4

- Test TOEIC : 905



- Pilote : 3500 Heures de Vol dont 2000 en tant que CdB

Expérience des avions hautes performances CS-23 (gamme des Beechcraft et Piaggio) dans un environnement de compagnie non régulière. Vol Europe, pays de l'Est et Afrique du Nord.



- Instructeur :

J'ai été instructeur et examinateur sur Beechcraft 90/99/100/200.

Mon TRI/TRE est toujours valable sur Piaggio 180



- Contrôle Qualité : J'ai participé à tous les niveaux de contrôle qualité dans le secteur aéronautique (OPS, partie mécanique). Je peux ainsi contrôler tous les domaines d'une compagnie aérienne et être responsable es qualité.

Compétences



Mes compétences :

Transport Aérien

Interface avec l'administration

Instructeur

Audit interne

Connaissance réglementation

MANEX

FlightSafety PRO card