Laure VINCENT

Dotée de dix années d’expérience dans le domaine de la comptabilité, j’ai notamment tenu la comptabilité d'une Fédération et de deux sociétés du Groupe Saint- Gobain et participé au reporting mensuel du Groupe.



Cette expérience m’a permis de mettre en valeur mes capacités d’adaptation et d’organisation, ma rigueur sur le respect des délais et ma polyvalence.



Je cherche un poste de comptable à temps partiel pour 17,50 à 20 heures par semaine dans les environs de Sillingy (15 mn de trajet) et je serais disponible le 01/02/2018.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Microsoft Word

EBP Paie

Adonix X3

Magnitude

IREC

XRT

LINEAL

SAP (CO/FM/FI)

Comptabilité Fournisseurs

Comptabilité Clients

SAP

Budgets

Journals

Audit

Ciel Compta Evolution