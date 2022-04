Eryck PEREZ

Parcours dynamique de management de centres de profit et d'équipes commerciales

Expert en Opérations de back office, management d’agences régionales, management des ventes, et key account management.

Excellente communication associée à un management dynamique et positif des collaborateurs.

Performance confirmée en :

Management de grands comptes

Création et redressement d’agences

Gestion de Centres de Profit

Développement de partenariat

Management d’Equipes



Mes compétences :

Paris

Informatique

Manager