Francis PETITDEMANGE

J'apporte mon expertise et ma certification Project management professional (PMP) aux entreprises pour les aider à créer des bureaux de projets, mais aussi à négocier, mettre en place et gérer leurs projets dans le but de garantir le respect des résultats opérationnels et la satisfaction de leurs clients.



- Membre du Project management institut (PMI)

- Certifié Project management professional (PMP)

- Grande expérience en négociation de contrats et en gestion de projets

- Planification, organisation, direction, contrôle et évaluation de projets afin que soient notamment respectés les conditions contractuelles, le cahier des charges, les délais et les budgets prévus

- Constitution de groupements d’entreprises

- Gestion des relations avec les clients et les partenaires

- Suivi de la satisfaction client

- Constitution et animation des équipes de projets

- Comptes-rendus vers la direction



Mes compétences :

Gestion Projet

PMI

PMP