Francis PETITDEMANGE

Afin de garantir, notamment, le respect des résultats opérationnels et la satisfaction client, j'apporte mon expertise (assistance, consulting, formation et coaching) aux entreprises pour les aider à mettre en place et à gérer leurs projets :

- Négociation et gestion contractuelle.

- Lancement, planification et suivi de projets.

- Gestion des équipes projet.

- Gestion de la sous-traitance.

- Gestion de la communication.

- Gestion des risques ...



J'apporte également mon expertise en matière d'organisation :

- Création & optimisation de bureaux de projets (PMO).

- Constitution de groupements d’entreprises.

- Management des ressources humaines.



Je suis certifié Project management professional (PMP) par le PMI depuis 2009.



Mes compétences :

Gestion de contrats

Gestion de projet

Gestion des entreprises

Développement commercial

Management

Intellectual Property Law