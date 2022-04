Eryomi AHOLOUKPE

Depuis Juin 2011, j'ai rejoint les equipes de Capital Markets (credits syndiques, origination dcm, corporate risk hedging et titrisation) chez Lloyds Banking Group a Londres. Auparavant, j'ai comptabilise 4,5 annees d'experience chez Natixis au sein des equipes de sales Fixed Income et DCM origination.

Titulaire d'un maitrise en Gestion des Systemes d'information obtenue a Dauphine en 2004, j'ai choisi de compléter mon parcours academique par un Master en Strategy et Management a l'Essec entre 2009 et 2011, valide par une expérience entreprenariale.



Mes compétences :

Conseil

Finance

Fixed Income

Origination

Sales

syndication