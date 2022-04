Esa VAISANEN

Je suis un finlandais de 27 ans et je travaille en tant que traducteur freelance. J'ai de l'expérience dans le tourisme et l'hôtellerie (2 ans) ainsi que dans la traduction (1 an). J'ai un Master en LEA anglais-espagnol et un Master de Finlande en traduction et interprétation.



Mes compétences :

Anglais

Bilingue anglais espagnol

Chinois

Chinois Mandarin

Espagnol

Español

Francés

Inglés

Interprète

Mandarin

Suédois

Traducteur